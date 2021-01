La giovane social media manager dianese Rebecca Fiorucci: «Bannata da Twitter per un like a Donald Trump»

Sanremo. C’è anche Rebecca Fiorucci, giovane social media manager della Lega che si occupa, tra gli altri, anche dei profili social del vicepresidente della Liguria Alessandro Piana, tra i 70mila account Twitter bloccati dal colosso americano, dopo quello del presidente americano uscente Donald Trump a seguito dei fatti di Capitol Hill.«La mia colpa- dice Rebecca Fiorucci – è stata quella di aver messo un semplice like a un tweet di Trump, senza certamente incitare alla violenza. Mi sembra che abbiamo intrapreso una china pericolosa per la una china pericolosa per la democrazia».

Twitter, infatti, ha chiuso oltre 70mila account che sarebbero legati alla teoria cospirazionista di estrema destra QAnon dopo e l’attacco contro Capitol Hill da parte di un gruppo di sostenitori del presidente americano Donald Trump.

«Alla luce dei violenti eventi di Washington DC e dell’accresciuto rischio di pericolo, venerdì pomeriggio abbiamo cominciato a sospendere in modo permanente migliaia di account dedicati soprattutto alla condivisione di contenuti QAnon. Da venerdì oltre 70.000 account sono stati sospesi come risultato dei nostri sforzi, con molti casi di numerosi account gestiti da un singolo individuo», ha reso noto Twitter.

«Ora dovrò, se me lo permetteranno, crearmi un altro account per poter continuare a lavorare», conclude la Fiorucci.