La variante inglese e quella sudafricana del covid rilevate nelle Alpi Marittime francesi

Nizza. Venerdì, 15 gennaio, la variante britannica del virus è stata rilevata nel Var e nelle Alpi Marittime francesi, mentre due persone infettate dal ceppo sudafricano sono state confermate positive, sempre nella stessa zona. E’ quanto scrive il quotidiano Nice-matin

Il virus mutante britannico Covid-19 è apparso per la prima volta in Francia il 25 dicembre. La sua circolazione rimane limitata, soprattutto nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove finora sono stati individuati 21 casi. In tutto, otto persone risultate positive sono interessate nelle Alpi Marittime e quattro nel Var.

Per quanto riguarda la variante sudafricana, finora interessa due persone nelle Alpi Marittime. Non è ancora stata rilevato nel Var, secondo i dati forniti ieri sera dall’Azienda sanitaria regionale. Sono state adottate misure protettive per limitare l’introduzione di queste due varianti, più contagiose ma non più pericolose, del Covid-19, sul territorio nazionale francese..

Come parte del sistema sanitario di frontiera, le persone che arrivano dal Sud Africa o dal Regno Unito devono fornire un risultato del test PCR negativo.