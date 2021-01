Vallecrosia. La spettacolare e originalissima coreografia del gruppo di danza “Black Widow” della scuola Urban Theory di Vallecrosia ha conquistato Mara Maionchi. Al termine di un’esibizione al cardiopalmo, il giudice di Italia’s got Talent ha schiacciato il Golden Buzzer a sua disposizione, mandando le giovanissime ballerine, capitanate da Aisha, direttamente in finale. «Non sono riuscita a trattenermi – commenta Mara Maionchi – Non mi dovete ringraziare, dovete ringraziare solo voi stesse che mi avete trascinato nel gold».

Standing ovation per la performance tutta al femminile che ha conquistato il pubblico ma anche gli altri giudici: Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. «Non ho mai visto una cosa del genere, Mara mi ha fregato il buzz» – afferma Joe Bastianich. «Durante la coreografia stavamo pensando tutti di darvelo, Mara ha fatto bene e complimenti!» – aggiunge Frank Matano. «Ma i vostri coreografi sono gli Urban Theory, che due anni fa avevano preso il Golden Buzzer. Brave, ci vediamo in finale» – dice Federica Pellegrini.

Si tratta del secondo successo al talent show per la scuola vallecrosina: nel 2019, infatti, un altro gruppo di ballerini provenienti dalla Urban Theory, aveva conquistato il Golden Buzzer: in quel caso era stata Federica Pellegrini a schiacciare il pulsantone dorato. Da quel momento i successi per la scuola di danza non si sono mai fermati e oggi gli Urban Theory vengono apprezzati in tutto il mondo.