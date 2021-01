Istruttori Fiv, prorogati i termini per la presentazione dei certificati Blsd e Osr

Genova. Il Consiglio Federale ha esteso la proroga al 30 giugno 2021 autorizzando gli istruttori con i certificati Blsd e Osr scaduti nel 2020 o in scadenza fino al 30 giugno 2021 a restare iscritti nel Registro Istruttori in attività.

La decisione è stata presa nella riunione del 19 gennaio con delibera n.17, in riferimento ed a seguito di quanto disposto con delibera d’urgenza n.15 del 30/3/2020 con la quale si prorogava al 31 gennaio 2021 il termine per la presentazione dei certificati BLS-D e OSR, considerato il perdurare della crisi sanitaria e la conseguente impossibilità per gli Istruttori di provvedere ai rinnovi dei certificati in oggetto.

Gli istruttori interessati dovranno comunque provvedere alla presentazione di un certificato valido appena possibile e comunque entro il 30 giugno 2021.