Indagini sul sedime stradale a Sanremo, chiusa l’Aurelia nei pressi di via Duca D’Aosta

Sanremo. Dalle 8 del 30 gennaio e sino al termine dei lavori, il tratto della via Aurelia nei pressi di via Duca D’Aosta è interrotto al transito veicolare per indagini georadar sul sedime stradale. Lo comunica l’ufficio viabilità del Comune di Sanremo.

Prevista la presenza di movieri per indicare la chiusura della strada in corrispondenza della rotonda di Valle Armea e all’altezza dello stadio comunale.

L’’ordinanza: ordinanza