Imperia, Tar boccia appalto del “Lagorio”. L’assessore Vassallo: «Lavori a regola d’arte»

Imperia.«Sui lavori al campo d’atletica non vedo motivi particolari di preoccupazione». Lo dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Imperia Simone Vassallo dopo la sentenza del Tar relativa all’atto di aggiudicazione, all’impresa Polytan, della gara d’appalto per i lavori di riqualificazione del campo di atletica “Lagorio” del quale sono in corso gli interventi di restyling. I giudici amministrativi hanno condannato il Comune al pagamento di 15 mila euro alla ditta ricorrente, la Mondo Spa che aveva realizzato l’impianto.

«La sentenza del Tar, di fatto, contesta soltanto la mancata indicazione nei verbali di gara delle ragioni che hanno portato la commissione a ritenere il prodotto scelto dall’impresa vincitrice per la ripavimentazione del fondo della pista conformemente ai requisiti di gara. Un vizio più che altro burocratico», sottolinea Vassallo.

«Tenuto conto che l’affidamento dell’appalto all’impresa vincitrice – conclude Simone Vassallo – ha comportato un risparmio per il comune di oltre 180 mila euro, mi pare che l’esito sia comunque positivo per l’amministrazione. Anche qualora decidessimo di non presentare appello, avremmo comunque un risparmio di oltre 165 mila euro. I lavori andranno avanti, saranno ben realizzati con un materiale equivalente ed omologato e permetteranno alla città di avere un impianto di assoluto livello. Proprio perché vogliamo un campo che duri a lungo, stiamo attendendo le condizioni climatiche ottimali per la posa della nuova pista».