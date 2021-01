Imperia, servizio civile universale: fino all’8 febbraio si può presentare domanda presso l’Ancora

Imperia. E’ aperto il bando per il Servizio Civile Universale presso il Centro di Solidarietà l’Ancora, rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni, la cui scadenza per presentare le adesioni è fissata per il prossimo 8 febbraio.

Sono disponibili 17 posti di servizio civile universale sulle tematiche dei minori, dei tossicodipendenti e dei richiedenti asilo. I giovani saranno impegnati in attività di assistenza e sostegno a tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche di Imperia e Ventimiglia gestite dall’Ancora e presso il Centri di aggregazione giovanile di Sanremo. E’ inoltre possibile prestare servizio civile presso le strutture per richiedenti asilo di Vallecrosia, Imperia e Bajardo.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani. La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 25 ore settimanali, 1.145 ore annue. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 439,50 € corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Maggiori informazioni su: http://www.centroancora.it/2021/01/05/fuori-i-bandi-per-il-servizio-civile-2021/?fbclid=IwAR3EcJNdObt6S-WqbtsSQCxzM1dx0NZ9YzLRTm9ub1WeiNdImkUOfspfM1Q.