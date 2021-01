Imperia, senso unico di viale Matteotti: installato segnale luminoso

Imperia. Installato un segnale luminoso in coincidenza del senso unico di viale Matteotti all’incrocio con via della Rimembranza. «Negli ultimi tempi c’erano stati diversi automobilisti e anche conducenti di mezzi pesanti che si erano immessi in viale Matteotti provenendo da Ponente mettendo a serio repentaglio la loro vita e quella di quanti si stavano muovendo in direzione Porto Maurizio», spiega l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.

Il 14 luglio del 2008 aveva perso la vita Vittoria (Vicky) Falbo, 16 anni, travolta, mentre viaggiava in sella al proprio scooter, da una Ford Fiesta alla cui guida c’era un 23enne.

(foto Christian Flammia)