Imperia. Sciopero e mobilitazione degli studenti anche nel capoluogo per un ritorno in classe in presenza che garantisca la tutela della salute di tutti e una rete di trasporti efficiente sul territorio. Una delegazione ha incontrato i media in piazza Roma. Nel video di Christian Flammia, le loro lamentele e le loro richieste.

«Il nuovo rientro, proposto ed attuato queste settimane, non fa che aggravare la situazione già pessima della scuola. Nulla è stato fatto da settembre ad oggi per permettere un rientro in sicurezza. Gli orari scolastici imposti per sopperire a questa grave carenza però, non sono la soluzione, ma bensì un sintomo del problema stesso, che va a gravare sugli studenti stessi. Il rientro è essenziale, ma deve essere svolto nella completa sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico. Noi studenti siamo concordi nel dire che questa situazione è inaccettabile. Riteniamo che l’istruzione sia un argomento che coinvolga tutti: non possiamo rimanere impassibili dinnanzi a questa condizione terribile, che sta portando la scuola ad essere sempre meno in grado di difendere il diritto allo studio, in quanto diritto collettivo. L’istruzione deve essere necessariamente garantita a tutti, e deve essere di qualità, perché essa in primo luogo deve insegnare a pensare: perché ampliare la propria conoscenza oltre ogni limite e schema è ciò che ci rende persone libere, consapevoli delle scelte e cittadini del mondo».

(interviste a Francesca Bosticco e Federico Sapino)