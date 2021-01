Imperia, riprende l’attività rugbistica al Pino Valle

Imperia. Come tutti gli sport anche il rugby ha fatto i conti con la pandemia. Il mondo rugbistico è pragmatico, rispettoso delle regole, aperto ed appassionato. Soprattutto, non molla mai. È in questa ottica che dalla data dell’undici gennaio la Federazione Italiana Rugby ha dato inizio ad una nuova fase di avvicinamento alla ripresa delle attività in ogni categoria. E questo in un momento doloroso a livello planetario così come faticoso anche per i professionisti del rugby, alle prese con cancellazione di partite e rinvii di intere manifestazioni. L’aggiornamento tiene conto, oltre che del protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del DPCM del 3 dicembre 2020, della lista aggiornata delle attività di preminente interesse nazionale pubblicata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L’obiettivo è quello di arrivare, osservando peraltro le condizioni generali dell’andamento della pandemia, ad un inizio di attività su tutto il territorio nazionale e per le maggiori categorie non professionistiche in data domenica 7 marzo. Per il momento, dall’11 gennaio al 31 gennaio 2021 si svolgeranno allenamenti senza contatto e sarà possibile per i club prevedere l’utilizzo della palestra e degli spogliatoi nel rispetto dei principi di distanziamento sociale. Dal primo febbraio 2021, per tutte le società partecipanti ai campionati di interesse nazionale, sarà invece autorizzata la regolare ripresa degli allenamenti di contatto, degli allenamenti congiunti e delle amichevoli. Alla luce di queste disposizioni il sistema Union Riviera Rugby e Imperia Rugby, basato al “Pino Valle”, ha tarato la situazione anche con riunioni tecniche preparatorie, a suggello di un percorso sportivo che finora ha permesso l’attività di circa 150 atleti di ogni categoria dagli under 4/6 alla seniores, attesa da un girone di serie C molto interessante.

«Un percorso all’aria aperta, su di un campo d’erba già invidiato da molti, nella speranza che le squadre padane riguadagnino la vista sul mare che il “Pino Valle” può offrire nell’ottica del rilancio turistico del capoluogo provinciale.

Ovviamente le porte sono aperte a tutti, anche per prova. Si è in una fase in cui si lavora anche sull’inserimento di giocatori da una categoria all’altra in base alla crescita, considerando che manca l’esperienza del campo. Anche in questo caso c’è ovvia attenzione alla condizione fisica e psicologica degli atleti e delle atlete. Di seguito, gli orari, categoria per categoria. E seguite anche www.imperiarugby.it» – dicono.

Orari allenamenti Imperia Rugby:

UNDER 6 MARTEDI’ 17.30 – 18.30 GIOVEDI’ 17.30 – 18.30 UNDER 8 MARTEDI’ 17.30 – 19.00 GIOVEDI’ 17.30 – 19.00 UNDER 10 MARTEDI’ 17.30 – 19.00 GIOVEDI’ 17.30 – 19.00 UNDER 12 MARTEDI’ 17.30 – 19.00 GIOVEDI’ 17.30 – 19.00 UNDER 14 LUNEDI’ 17.30 – 19.00 GIOVEDI’ 17.30 – 19.00

Orari allenamenti Union Rugby Riviera: