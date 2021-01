Imperia, restyling in dirittura d’arrivo: il teatro Cavour si illumina del Tricolore

Imperia. Il “Cavour” si illumina del Tricolore: in attesa della conclusione dei lavori di restyling e della riapertura una volta superata l’emergenza Covid 19 la facciata del teatro si illumina dei colori della bandiera italiana.

Il teatro Cavour si avvia, dunque, verso la riapertura e i segnali iniziano a vedersi anche dall’esterno, da chi passa per via Cascione. Dopo la nuova scritta “Teatro Cavourda ieri sera la facciata della storica struttura si è illuminata con il Tricolore. Nessuna ricorrenza in particolare, ma una prova tecnica dell’impianto elettrico del teatro, completamente rinnovato.

Nelle scorse settimane il Comune, al fine di accelerare la conclusione dei lavori, ha nominato un unico direttore dei lavori, che ha accentrato le diverse competenze presenti precedentemente in cantiere. Per la riapertura il sindaco Claudio Scajola ha scritto di recente una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Matterella invitandolo a prendere parte all’inaugurazione, anche come segno di rinascita della mondo della Cultura dopo le chiusure legate all’emergenza Covid.

In precedenza, durante le festività natalizie erano state proiettate figure di ballerine.

(foto Christian Flammia)