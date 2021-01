Imperia, prossimo consiglio comunale in presenza con gli inediti divisori in plexiglass

Imperia. Primo consiglio comunale in presenza, da ottobre, con le inedite postazioni dotate di divisorio in plexiglass. Entrano così le misure anti-covid nella prossima assise, convocata per lunedì 18 gennaio, con inizio alle 18, nella sala consiliare del municipio.

Il dibattito inizierà con il nulla osta al piano regionale per le aree del demanio marittimo, per poi passare all’approvazione dello schema di contratto definitivo per l’acquisizione da parte del Comune di aree ex ferrovie.

Si parlerà anche del bilancio di previsione e del regolamento per gli spazi pubblicitari su territorio comunale. Verrà discusso l’adeguamento del piano cittadino di protezione civile, al fine di includere il rischio maremoto. L’ultimo punto all’ordine del giorno, secondo programma, sarà il dibattito sulla pedonalizzazione del centro di Oneglia.