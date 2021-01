Imperia. In attesa della sentenza della Cassazione chiamata ad esprimersi domani sul giudizio di appello che nel giugno scorso ha mandato assolti Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i presunti responsabili della tentata violenza di gruppo nei confronti di Martina Rossi, la giovane imperiese morta nell’agosto del 2011 precipitando dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca, si è svolta nel pomeriggio in piazza Dante una manifestazione del Comitato “Vogliamo verità e giustizia per Martina” .

«Siamo qui per solidarietà ai genitori di Martina, Bruno e Franca, ma anche per ribadire che ogni tentativo di violenza per noi va assolutamente condannato. Per tenere l’attenzione ferma sul femminicidio. Hanno cercato di far passare Martina per matta, depressa, drogata, veramente ne hanno inventate di ogni. Noi speriamo che domani venga ribaltata la sentenza della Corte di Appello», dichiara una portavoce dei manifestanti.

