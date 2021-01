Imperia. Polizia municipale impegnata nel pomeriggio di oggi nei controlli anticovid da zona arancione nel capoluogo: gli agenti del comando di via Spontone chiedono agli automobilisti fermati la provenienza, il motivo dello spostamento e l’autocertificazione. Chi ne fosse sprovvisto può compilarla sul momento.

In zona arancione sono consentiti i movimenti all’interno del proprio comune, mentre per uscire dai confini della propria residenza o domicilio occorre farlo per motivi di lavoro, per esigenze di salute, casi di necessità e urgenza.

(foto e video Christian Flammia)