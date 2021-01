Imperia. In corso il rifacimento della diga parallela a Borgo Foce a Porto Maurizio: verrà spostata a largo la scogliera con una sagomatura tale da lasciare l’imboccatura invariata mentre dalla parte opposta sarà allineata al moletto esistente.

Nelle intenzioni dell’amministrazione, l’intervento permetterà di proteggere maggiormente l’abitato e le attività economiche dalle mareggiate, garantirà un miglior ricambio dell’acqua interna e più sicurezza per le piccole imbarcazioni presenti.

Il progetto è stato inoltre disegnato con lo scopo di risistemare il litorale garantendo un miglioramento dal punto di vista paesaggistico, in conformità con l’architettura di Borgo Foce. Nei giorni scorsi è iniziato l’allestimento del cantiere, dalla settimana prossima saranno in azione i mezzi. La quasi totalità del lavoro sarà realizzata via mare. La direzione lavori è affidata all’ingegner Paolo Gaggero, che ha già seguito i lavori di rifacimento del Molo Lungo di Oneglia.

Il sindaco Claudio Scajola ha effettuato un sopralluogo insieme ai responsabili dell’impresa.

Sono, intanto, in via di conclusione i lavori di rifacimento della pavimentazione, con autobloccanti più resistenti rispetto ai listelli in finto legno, ma soprattutto sono partiti quelli per lo spostamento più a largo della scogliera, un intervento atteso da decenni dalla comunità del rione. «Anche questo -dice il sindaco Scajola – era un impegno preciso che avevamo assunto in campagna elettorale e anche a questo abbiamo tenuto fede. La Foce è tra gli angoli più belli di Imperia e meritava di essere valorizzata».