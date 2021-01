Imperia, nel Piano triennale delle opere pubbliche interventi per 95 milioni di euro

Imperia. Ammonta a interventi per 95 milioni di euro il Piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino.

Nel 2021 (previsti interventi per 42 milioni di euro) i principali interventi che saranno finanziati riguardano l’adeguamento energetico di Palazzo civico (260mila euro), 430mila euro di fondi derivanti dal programma Por Sfer Asse 6 per la realizzazione della pista ciclopedonale sul tratto dell’Incompiuta, 110mila euro per collegare la Ciclabile con la stazione ferroviaria, 130mila euro per gli interventi di restyling di Passeggiata Moriani ed ex Tiro a volo, 3milioni e 5oomila euro per il rifacimento dei ponti carrabili di Borgo d’Oneglia e Borgo Cappuccini alla Foce di Porto Maurizio, 1 milione e 700mila euro per l’adeguamento del ponte di Piani, 150mila euro per gli interventi sulla illuminazione delle piscine di villa Grock finanziati dalla Fondazione San Paolo, 100mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo via Des Geneys a Oneglia fino alla Spianata.

Nel 2022 sono previste opere per 38 milioni e nel 2023 per 14 milioni di euro.