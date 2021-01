Imperia. « »Mohamed El Hassany l’ambulante scontento per la sistemazione del suo banco nel mercato Oneglia, dopo la ricollocazione in centro, stamattina ha incontrato davanti al Comune l’assessore alla Polizia municipale Antonio Gagliano.

El Hassany che lamenta di essere stato collocato ingiustamente in una posizione defilata temendo per un crollo di incassi si è presentato con la moglie e una bambina in carrozzina.

Gagliano ha assicurato l’interesse da parte degli uffici comunali.

(foto e video Christian Flammia)