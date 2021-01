Imperia. Dopo la parentesi sul mare causa Covid e per permettere gli interventi di restyling in piazza Goito necessari anche per consentire il distanziamento tra i banchi, il mercato settimanale di Oneglia torna in centro. Stamattina il sindaco Claudio Scajola accompagnato dall’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio ha compiuto un sopralluogo, approfittando dell’occasione per fare la spesa.

«Ho sempre sostenuto che questo mercato andasse messo in ordine, ancora prima del Covid, irregolare perché non garantiva le condizioni di sicurezza. Il Covid ha aggravato la situazione, abbiamo fatto velocemente un trasferimento nella zona davanti all’ex Agnesi, qui abbiamo fatto un buon progetto, c’è stato un impegno dell’assessore al Commercio Oneglio, c’è stata la ristrutturazione della piazza, che ha permesso, col distanziamento, con l’allargamento di piazza Maresca e di via Palestro di far restare tutti gli operatori senza cacciare via nessuno, ridimensionando i loro spazi per renderlo sicuro, accogliente nel centro della città. Serve anche per tutto il tessuto commerciale del centro di Oneglia», ha dichiarato Scajola. Anche gli ambulanti si sono dichiarati soddisfatti.

(foto e video Christian Flammia)