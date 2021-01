Imperia, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana invita la popolazione ad esporre la bandiera

Imperia. L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in occasione del 224° anniversario che si celebra il 7 gennaio, rende omaggio al Tricolore, simbolo per eccellenza, dell’unità d’Italia e dell’identità nazionale.

«L’attuale situazione sanitaria, purtroppo a livello mondiale, non consente di porre in atto la sentita celebrazione che ogni anno questa sezione manifesta con solenne alzabandiera, sotto il patrocinio del Comune di Vallecrosia, in Largo Marinai d’Italia, alla presenza di Autorità civili e militari, locali e provinciali nonché di Associazioni d’Arma e scolaresche.

Nell’attesa che tempi migliori consentano di poterci ancora riunire attorno al nostro simbolo nazionale, questa sezione invita la popolazione ad esporre la Bandiera nella data del 7 gennaio» – dice l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.