Imperia, invita ad indossare mascherina: ristoratore aggredito da cliente

Imperia. Aveva chiesto a un cliente di indossare la mascherina prima di avvicinarsi per ordinare alcune pietanze, ma questo, per tutta risposta, lo ha aggredito. L’episodio è successo intorno alle 19,30 di ieri in via Andrea Doria. Ad essere colpito, con una bottigliata alla testa, è stato un dipendente del ristorante U Papa.

Stando a quanto ricostruito, un uomo era entrato nel locale per ordinare alcuni piatti da asporto senza indossare la mascherina. Quando l’impiegato gli ha chiesto di farlo, il cliente si è rifiutato e ne è nata una discussione culminata nell’aggressione: l’avventore, infatti, ha afferrato una bottiglia e si è scagliato contro il rivale.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme a un’ambulanza che ha accompagnato il ferito in ospedale dove è stato medicato. Al momento non si sa ancora nulla sull’aggressore, che si è subito allontanato dal locale. A cercarlo sono polizia e carabinieri.