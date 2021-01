Imperia. Sono in corso i lavori di ripristino, restauro e risanamento dell’intera area del tiro a volo, uno degli angoli più caratteristici di Passeggiata Moriani a Porto Maurizio, meglio conosciuta come Passeggiata degli Innamorati. A realizzare l’opera, per un importo complessivo di 209 mila euro, è l’impresa Masala.

Il progetto firmato dall’ingegner Paolo Corio prevede il ripristino dei muri contenimento, della pavimentazione in pietra, della scaletta e dei sentieri di accesso al mare. Sarà sistemato anche l’arredo della zona (panchine, cestini, corrimano) e si procederà alla revisione dell’impianto elettrico. Sarà inoltre ricostituito il basamento di sostegno al muro, fortemente deteriorato, attraverso la realizzazione di una piattaforma in pietra e calcestruzzo.

L’intervento s’inserisce in un progetto più ampio studiato dall’amministrazione Scajola. Come deliberato nell’ultima seduta di consiglio comunale, la piattaforma alla base dell’area diventerà, infatti, l’accesso all’area marina delle Ratteghe, dove verrà istituita una zona di tutela biologica con balneabilità tutto l’anno, interamente dedicata all’attività ludico-didattica dello snorkeling, dell’apnea e della subacquea, lasciando spazio anche a possibili progetti didattici e di ricerca.

(foto Christian Flammia)