Imperia. Dopo il simbolico taglio del nastro di sabato scorso, secondo giorno di mercato settimanale in centro. Dopo l’ “esilio” di alcuni mesi in piazzale Caduti sul Lavoro, sul mare, a causa delle misure anti covid e per consentire il restyling di piazza Goito, le bancarelle sono tornate nella location storica.

Soddisfatti la maggior parte degli ambulanti anche se non sono mancate voci di protesta da chi ritiene di essere stato penalizzato. Sul posto l’assessore alla Polizia municipale Antonio Gagliano con il comandante dei vigili Aldo Bergaminelli.

«Sono qua -dichiara Gagliano – solo per verificare che non ci siano problemi. Le proteste? E’ normale che ci siano anche degli scontenti, ma le regole vanno applicate e rispettate».

(foto e video Christian Flammia)