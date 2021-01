Imperia, finisce l’era di Amat: domani la firma per l’ingresso in Rivieracqua

Imperia. Domani mattina nel Palazzo della Provincia “storico” passaggio di consegne tra Amat e Rivieracqua: è attesa, infatti, la firma per l’ingresso della partecipata del Comune di Imperia le cui funzioni sono cessate come attestato dalla magistratura amministrativa, nel consorzio dell’acqua pubblica.

«Ci adeguiamo – conferma il presidente di Amat Maurizio Temesio – all’ordine perentorio dell’autorità competente in materia, il commissario dell’Ato provinciale Gaia Checcucci, non possiamo fare altrimenti. Dal 1°febbraio Amat passa tutte le attività al Consorzio. Non so che fine farà il personale, ho provveduto a informare di questa non secondaria questione gli organi interessati».

A riprova degli imbarazzi che la questione suscita, non è ancora stata fissata l’ora dell’appuntamento in Provincia. Non è ancora chiaro se oltre agli impianti e alle condotte passerà a Rivieracqua anche la sede di Amat. Anche sede della Provincia sarebbe stata scelta, dopo una trattativa, come “territorio neutro” rispetto a Imperia e Sanremo.

Contatta Rivieracqua per un commento sulla vicenda, al momento i vertici aziendali preferiscono mantenere il massimo riserbo.

Secondo le prime informazioni, il passaggio dovrebbe prevedere dal punto di vista societario un affitto di ramo d’azienda. Amat resterebbe società mista e in un secondo momento si valuterà la presenza del socio privato. Per i cittadini, invece, ci sarà il cambio dell’intestazione della bollettazione e sono prevedibili ritocchi delle tariffe al rialzo.