Imperia. Qualche momento di tensione oggi verso le 14 in via Airenti, a causa di un incendio in uno deposito. Il rogo, sviluppatesi per cause da stabilire, ha carbonizzato masserizie e quant’altro si trovava dentro il locale, situato nella zona delle “case parcheggio” e vicino alla sede della Protezione Civile.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco dal locale Comando, sono intervenuti anche agenti della polizia locale. Anche il 118 ha inviato un equipaggio su ambulanza.

Vista la densa coltre di fumo sprigionata dalle fiamme e la possibilità che qualcuno potesse rimanerne intossicato. Ipotesi che, per fortuna, non si è verificata. I pompieri hanno a lungo operato per rimuovere, anche tramite l’uso di un escavatore in dotazione al corpo, la grande quantità di materiale dall’interno.

FOTO E VIDEO A CURA DI CHRISTIAN FLAMMIA