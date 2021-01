Imperia. Controlli anticovid oggi pomeriggio nel capoluogo ma il centro cittadino, portici di via Bonfante, piazza San Giovanni e dintorni si presentava quasi vuoto.

I bar in zona arancione possono eseguire l’asporto fino alle 18: un barista di via Bonfante si è cautelato ricordando agli avventori le sanzioni per quanti si assembrano davanti ai locali.

(foto Christian Flammia)