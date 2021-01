Imperia. Prima “storica” votazione con tabellone elettronico in consiglio comunale a Imperia. Si è trattato di una variazione al Pud, segnatamente della presa d’atto da parte del sindaco Claudio Scajola del nulla osta della Regione per il progetto del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

Il parlamentino del capoluogo si è riunito per la prima volta in presenza dopo diverse sedute in streaming ed è stata inaugurata, quindi, la nuova aula informatizzata dai tecnici di Liguria Digitale, che sono presenti per seguire il rodaggio delle nuove procedure, anche se non sono mancati piccoli inconvenienti al. omento di passare la parola al primo cittadino.

Foto 4 di 4







Il distanziamento fra i consiglieri è garantito da separazioni in plexiglas.