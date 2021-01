Imperia, Confcommercio chiede al Comune il rinvio del pagamento della Tari

Imperia. Il presidente cittadino della Confcommercio di Imperia Marco Gorlero ha inviato una lettera al sindaco Claudio Scajola e agli assessori Antonio Gagliano, Laura Gandolfo e Fabrizia Giribaldi, per chiedere lo slittamento di un mese del pagamento delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti.

Il Comune ha convocato un incontro in merito per mercoledì 3 gennaio.

Sottolinea il presidente Marco Gorlero: «Ringraziamo l’Amministrazione comunale per averci concesso questo incontro e poter quindi affrontare un problema che sta a cuore a tutte le imprese commerciali, in questo momento di particolare difficoltà. Auspichiamo che dall’incontro possa emergere un risultato positivo in riferimento alla nostra richiesta».