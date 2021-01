Imperia, c’è l’ accordo Amat- Rivieracqua: la sede resta a Imperia, dipendenti salvi

Imperia. Si è conclusa poco fa la conference call tra i vertici di Amat e Rivieracqua dopo il rinvio della firma del passaggio della partecipata del Comune di Imperia previsto per stamattina e poi slittato a causa dei nodi che dovevano ancora essere risolti: tutela dei 47 dipendenti, utilizzo della sede e dei mezzi.

L’accordo tra le parti, da quanto emerge, è stato totale. Da lunedì prossimo, infatti, cambierà simbolicamente solo l’insegna della sede di via San Pio da Pietrelcina nel capoluogo: i dipendenti saranno tutti assorbiti dal Consorzio dell’acqua pubblica, mentre i servizi per l’utenza e i cittadini continueranno ad essere erogati in loco. La formula è quella del subentro nel possesso da parte di Rivieracqua e poi successivo rimborso al valore che sarà liquidato dal commissario dell’Ato idrico provinciale Gaia Checcucci.

«E’ andata bene per la città, per i dipendenti e i cittadini – dichiara il presidente di Amat Maurizio Temesio – La partita rimane aperta per quanto riguarda la risoluzione delle pendenze a riguardo della liquidazione. La sede? Meriterebbe di diventare la base provinciale, si vedrà».

Alla riunione in streaming hanno partecipato oltre a Temesio e l’amministratore delegato di Amat Valter Cammelli, il presidente di Rivieracqua Gianalberto Mangiante, la vicepresidente Sara Rodi, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, la segretaria generale di Palazzo civico Rosa Puglia, il commissario dell’Ato idrico Gaia Checcucci, consulenti e legali delle parti.

La firma sull’atto è prevista per le 12 di lunedì 1° febbraio in Comune a Imperia.