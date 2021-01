Imperia calcio, la società decide il silenzio stampa in vista della super sfida con la Sanremese

Imperia. Giocatori neroazzurri e staff tecnico in silenzio stampa in vista del derby di domenica prossima al “Ciccione”. Mister Alessandro Lupo e i giocatori, quindi, terranno le buche cucite con i media per prepararsi al meglio in vista dei 90 minuti contro i matuziani.

«Evitare interpretazioni errate delle parole di staff tecnico e giocatori in una settimana delicata», è la spiegazione fornita dalla società di piazza d’Armi.

Nel 1982 al Mundial di Spagna la stessa soluzione adottata dal club Italia portò fortuna agli Azzurri. L’Imperia, comunque, preannuncia un video autoprodotto con dichiarazioni di mister Lupo e di capitan Giglio.