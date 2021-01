Imperia, Brando Benifei ospite dell’evento “Rinascimento dall’Entroterra”

Imperia. Venerdì 29 gennaio dalle 18.30 si potrà assistere sulle pagine Facebook del circolo imperiese del Pd città di Imperia e dell’Associazione Rinascimento dall’entroterra all’evento aperto al pubblico, organizzato congiuntamente al circolo PD Valle Impero, di approfondimento del progetto laboratorio “Rinascimento dall’Entroterra” già presentato pubblicamente a maggio dello scorso anno.

Un incontro che vedrà la partecipazione del capogruppo Pd nel Parlamento Europeo Brando Benifei, del capogruppo Pd in Consiglio Regionale Luca Garibaldi, del consigliere Pd Pippo Rossetti, del rappresentante provinciale in Consiglio regionale Enrico Ioculano e del capogruppo della lista Sansa Ferruccio Sansa.

Sarà l’occasione nella quale tornare a parlare di entroterra, del suo sviluppo e dei nuovi insediamenti abitativi,​ di utilizzo di soluzioni ottenute dall’intelligenza artificiale, di agricoltura e di industria agroalimentare di qualità, di turismo e ospitalità diffusa, di recupero delle reti per acqua irrigua e piccoli impianti di energia rinnovabile, di servizi sul territorio, dell’entrata in funzione della banda larga a Borgomaro, elemento indispensabile per il progetto, e tanto altro.