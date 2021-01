Imperia, bimbo precipita dal terrazzo. È il secondo caso in famiglia

Imperia. Bimbo precipitato da un terrazzo, è il secondo episodio del genere che capita all’interno della stessa famiglia. È questo il dettaglio increscioso emerso dalle prime indagini dei carabinieri, sopraggiunti nel pomeriggio in via Argine Destro dove si è verificato l’incidente che solo per un caso del destino non si è trasformato in tragedia.

Stano alle prime informazioni il piccolo ferito ha 2 anni ed è stato trasportato in codice rosso al Gaslini di Genova. Sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi anche grazie al fatto che non avrebbe picchiato di testa. La caduta si è verificata dal secondo piano di un condominio.

Nel 2017 un altro dei cinque fratelli che componeva il nucleo famigliare di origini tunisine era precipitato sempre da un terrazzo di Imperia perdendo la vita. Oggi a raccontare la dinamica dell’evento è stato uno degli altri fratelli, di 14 anni, che ha detto agli inquirenti di aver visto il più piccolo della famiglia arrampicarsi sulla balconata prima di finire nel vuoto. A soccorrerlo immediatamente è stata la madre che si trovava in casa e ha avvertito il 118. Da quanto si apprende da fonti dirette, sembrerebbe che la famiglia avesse cambiato casa dopo il lutto che l’aveva colpita tre anni fa. Ma non è bastato. Indagini sono in corso.