Imperia. Droni in azione alla Marina di Porto Maurizio per la sistemazione della scogliera nell’ambito dei lavori di allungamento del pennello all’altezza dei Bagni Buraxen in via Boine per consentire una maggior difesa della costa dalle mareggiate.

L’utilizzo anche dei droni è necessario per una ricognizione dei massi presenti nei pressi degli arenili in vista di una risistemazione complessiva dello specchio acqueo.

L’intervento rientra nel piano da oltre 10 milioni di euro per la messa in sicurezza della costa e del territorio in esecuzione nel comune di Imperia sulla base dei fondi ottenuti dalla Protezione civile nazionale.