Il pilota monegasco Charles Leclerc è positivo al Covid-19: «Ho sintomi lievi»

Monaco. Charles Leclerc è positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il pilota monegasco in una storia sul suo profilo Instagram: «Voglio far sapere che sono risultato positivo al Covid-19».

«Mi sento bene e ho sintomi lievi» – rassicura il pilota della Ferrari che ora è in isolamento nella sua casa di Monaco dopo aver scoperto di essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19.

«Sono regolarmente controllato secondo i protocolli del mio team – scrive Leclerc – Sfortunatamente ho scoperto di essere entrato in contatto con un caso positivo e mi sono immediatamente auto-isolato, avvisando chiunque con cui abbia avuto contatti. Un successivo test che ho sostenuto è risultato positivo. Rimarrò in isolamento nella mia casa di Monaco in ottemperanza alle norme stabilite dalle autorità sanitarie locali».