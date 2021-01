Il Covid non ferma l’iniziativa dell’International Police Association Riviera dei fiori: consegnati i doni della Befana

Imperia. Anche quest’anno nonostante la pandemia e le restrizioni l’International Police Association Riviera dei fiori ha voluto continuare quanto iniziato lo scorso anno dando i doni della Befana ai figli e nipoti dei propri iscritti.

Il comitato ha lavorato per recuperare i doni, confezionarli e consegnarli, purtroppo, dopo la Befana rispettando le norme imposte dal decreto.

Il presidente e il comitato tutto si augura di tornare presto alla normalità per poter riprendere le attività e le iniziative in programma per l’anno in corso.