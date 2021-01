Il Comune di Bajardo vuole mettere in sicurezza gli alberi del campo sportivo

Bajardo. Messa in sicurezza in vista per gli alberi che crescono attorno al campo sportivo ed al minigolf. Il Comune ha avviato una manifestazione di interesse finalizzata a trovare un soggetto che tagli e smaltisca i vegetali in questione.

Si tratta in massima parte di conifere e latifoglie, alcune delle quali, dei pini silvestri, da abbattere. Quest’ultime sono state contrassegnata con la tipica bandella bianca e rossa. Clicca QUI per maggiori informazioni e per scaricare la domanda per accedere al bando.