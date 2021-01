Il bordigotto Oliviero Troia inizia la nuova stagione con il Grand Prix Cycliste La Marseillaise

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l’Uae Team Emirates, inizia la nuova stagione con il Grand Prix Cycliste La Marseillaise.

Dopo un proficuo raduno negli Emirati Arabi Uniti, Olly è tornato in Europa per rifinire la preparazione in vista della gara in programma il 31 gennaio in Francia. Il percorso della corsa quest’anno è stato allungato a 171 chilometri ma manterrà le sue principali difficoltà.

Insieme ai suoi compagni (Alessandro Covi, Ryan Gibbons, Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira, Aleksandr Riabushenko e Matteo Trentin), diretti dal tecnico Simone Pedrazzini, il ciclista bordigotto domenica dovrà perciò affrontare la prima sfida del 2021.

(Foto da pagina Facebook di UAE Team Emirates)