«Grande professionalità e dedizione»: i ringraziamenti di una lettrice al reparto di Chirurgia ginecologica dell’ospedale di Imperia

Imperia. Una lettrice che il 4 gennaio ha subito un intervento chirurgico presso l’ospedale di Imperia desidera ringraziare lo staff dell’ospedale di Imperia.

«Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento in primis al dottor Paolo Meloni, responsabile della Chirurgia ginecologica dell’ospedale di Imperia, unitamente alla sua equipe di sala operatoria, per la grande professionalità e dedizione con cui ha gestito il mio caso; vorrei altresì rivolgere un caloroso grazie all’ostetrica Giulia Badano e alla dottoressa Motzo che si sono occupate di me nelle fasi pre e post operazione.

Nonostante le difficoltà e i mille ostacoli, nei quali si dibatte il nostro Paese, per fortuna vi sono ancora realtà di eccellenza e professionalità, dedizione e cura per i pazienti: nella mia personale esperienza, il reparto di Ginecologia ed Ostetricia di Imperia è una di queste. Grazie» – scrive la dottoressa Micaela Anceresi.