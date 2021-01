Governo, Rixi (Lega): «Anche il Pd sa che manca forza per scelte su Recovery fund»

Genova. «I 200 miliardi del Recovery fund rappresentano in pratica il piano di sviluppo per il Paese almeno per i prossimi 20 anni. Se questi soldi non vengono investiti per fare rinascere l’economia ma vengono gestiti, perché così è successo con le ultime bozze del Pnrr, per tenere insieme la maggioranza con marchette a destra e a manca senza investire su temi precisi, il rischio concreto è che si distrugge il Paese caricando le prossime generazioni di debiti fatti per cose che non servono.

Il tema è capire se questo governo ha la forza per portare avanti una visione di Paese che grazie all’utilizzo di queste risorse possa rilanciare l’economia. Secondo alcune forza di maggioranza, come Italia Viva ma anche parte del Pd, questo governo una forza del genere non ce l’ha». Lo ha detto Edoardo Rixi, deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega, a Skytg24.