Governo, il sindaco di Imperia Scajola: «Al Paese serve stabilità per vaccino e Recovery Fund. Forza Italia? Da tempo in fase di smarrimento»

Imperia. «È impensabile affrontare due grandi sfide quali il piano vaccinale e la programmazione degli interventi del Recovery Fund senza stabilità alla guida del Paese. Non credo che si andrà ad elezioni anticipate.

Il premier Conte ha comunque ottenuto la fiducia, seppur con numeri risicati al Senato, ma sarà necessaria una consultazione con il Capo dello Stato. Il mio auspicio è che si arrivi in tempi celeri a una situazione di stabilità perché non possiamo permetterci di perdere risorse e credibilità.

Forza Italia? È da tempo un partito in fase di smarrimento, che non si trova pienamente a suo agio in questa maggioranza di centrodestra. Condivido il pensiero di Berlusconi, che ho sentito ancora qualche giorno fa: in questa fase si devono anteporre gli interessi del Paese agli interessi di parte». Così dice l’ex ministro e attuale sindaco di Imperia, Claudio Scajola.