Gli Urban Theory ballano Shakira, la pop star condivide il video girato a Sanremo

Sanremo. Il talento degli Urban Theory è ormai ben conosciuto in patria dopo il Golden Buzzer a Italia's Got Talent nel 2019 e la partecipazione come corpo di ballo al programma "Viva Ray Play!" di Fiorello e ora ha attirato l'attenzione anche di personaggi d'eccezione, come la cantante colombiana Shakira.

Nelle scorse ore, la cantautrice ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram l'esibizione della crew di Vallecrosia mentre danza sulle note del suo ultimo singolo, in collaborazione con i Black Eyed Peas, "Girl like me".

Location d'eccezione l'inconfondibile lungomare Imperatrice di Sanremo. «Amazing!», è il commento della pop star allegato al video dei ballerini condiviso con i suoi 70 milioni di follower.

Il post di Shakira: