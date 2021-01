Gli ultras matuziani scortano il pullman della Sanremese prima del derby con l’Imperia

Sanremo. A circa un’ora dall’inizio del match gli ultras matuziani fanno sentire la loro vicinanza alla squadra. Alle 15 al Ciccione di Imperia c’è il derby con la Sanremese ed i supporter biancozzaurri, impossibilitati per le disposizioni anti-covid a seguire la partita dagli spalti, hanno scortato il pullman della squadra, in partenza per il capoluogo, dalllo stadio Comunale al casello autostradale a bordo di auto e scooter.