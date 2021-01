Gli open day del Polo Tecnologico Imperiese

Imperia. Il “Polo tecnologico imperiese” apre le porte dei suoi tre Istituti ai futuri alunni per presentare i propri corsi e la propria offerta formativa:

I.P.S.S.C. “U. Calvi” Via Nizza, 8 Servizi Commerciali Web Comunity Manager: Servizi sanità e assistenza sociale con corso O.S.S.

Servizi commerciali corso serale, I.T.T.L. “A. Doria” Piazza Roma, 6 Corso conduzione del mezzo navale (CMN) – ex Capitani Corso conduzione apparati e impianti marittimi – ex Macchinisti

I.T.I. “G. Galilei” Via Santa Lucia, 31: Elettronica ed Elettrotecnica Chimica Materiali e Biotecnologie Informatica e Telecomunicazioni