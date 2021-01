Gli allenatori della provincia di Imperia confermano alla presidenza Vincenzo Stragapede

Imperia. Gli allenatori della provincia di Imperia scelgono la continuità e confermano alla presidenza

sezionale Vincenzo Stragapede, storico condottiero dell’associazione provinciale da ben 12 anni: prima consigliere e delegato regionale, poi vice-presidente fino a presidente del quadriennio appena passato.

Lo spoglio è avvenuto in tarda serata alla presenza del presidente di seggio, gli scrutatori e il procuratore federale Bartolotta. Il confermatissimo presidente sarà coadiuvato dai consiglieri Fabio Coccoluto, Alessandro Romeo, Umebrto Decesari, Alessandro Eneide, Luca Barletta, Alessandro Gallese e dai delegati all’assemblea

regionale Alessandro Cassini e Paolo Ornamento.

Un attestato di stima e fiducia da parte degli allenatori della provincia imperiese, che si sono recati a votare nella giornata del 4 gennaio, che lo stesso Vincenzo Stragapede ci tiene a ringraziare all’alba di questo nuovo mandato: «Ringrazio tutti gli allenatori che nonostante le difficoltà si sono recati alle urne accordandomi la loro fiducia. Un incarico importante che cercherò di svolgere al meglio con la collaborazione di tutto il consiglio e di tutti gli associati. E’ stato formato un ottimo gruppo a cui ho aggiunto altri tecnici con deleghe specifiche che mi permettono di lavorare con serenità. Questo gruppo l’ho voluto fortemente chiamare “Fare per Cambiare“ perché seguendo la strada percorsa nel quadriennio appena passato possiamo dare ancora più forza alla nostra categoria spesso e volentieri bistratta. Continuando a fare possiamo sicuramente cambiare alcune cose. Andremo avanti con l’organizzazione di corsi Uefa, corsi di aggiornamento ed eventi formativi proprio perché siamo convinti che “Chi non si forma – Si ferma“. Sono contentissimo anche a livello di presenza al seggio: abbiamo superato in votanti diverse provincia molto più grandi della nostra e addirittura siamo stati poco sotto la provincia di Bologna».

Stragapede rimarrà alla guida dell’Associazione Allenatori Imperia per il prossimo quadriennio fino al 2024. Lo spoglio avvenuto in tarda serata alla presenza del presidente di seggio, gli scrutatori e il procuratore federale Bartolotta ha decretato questo Consiglio direttivo:

Presidente: Vincenzo Stragapede

Presidente Onorario: Paolo Attus

Vice presidente: Umberto Decesari

Consiglieri: Fabio Coccoluto, Luca Barletta, Alessandro Romeo, Alessandro Eneide, Alessandro Gallese, Umberto Decesari

Delegati Regionali: Alessandro Cassini, Paolo Ornamento

Segretario generale: Paolo Ciarlo

Addetto relazioni istituzionali: Gianfranco Massullo

Delegato area legale: Alessandro Gallese

Area Associati & Social Media: Fulvio Palazzeschi

Delegato Match Analyst: Luca Oneglio

Delegato calcio femminile: Anna Giannatasio

Collegio dei provibiri: Simone Ordano, Simone Teti, Giandomenico Di Gaeta.