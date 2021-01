Giustizia minorile e di comunità, anche in provincia di Imperia i progetti di servizio civile

Imperia. Anche in provincia di Imperia vi sono i progetti di Servizio Civile per la Giustizia di Comunità del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

I progetti hanno l’obiettivo di sostenere la costruzione di un modello di esecuzione delle sanzioni e misure penali fortemente orientato:

– ad una dimensione di giustizia riparativa, che guardi alle comunità territoriali come beneficiarie dell’impegno delle persone coinvolte in fatti di reato;

– ad una attivazione delle persone coinvolte in vicende penali in una dimensione proattiva e non passiva nell’esecuzione delle misure.

Presso l’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Imperia sono previsti 2 posti. Per visione progetto e presentazione domanda ecco la Brochure servizio civile.