Giornata della Memoria, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dedicato alle vittime dell’Olocausto

Sanremo. Dalla Cappella “Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo di Villa Giovanna d’Arco a Sanremo, in occasione della Giornata della Memoria, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone, in “Premiere” sul suo canale Youtube, un concerto dedicato per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Questa sera, mercoledì 27 gennaio, alle 21 vi sarà il “Concerto della Memoria” con le musiche di: Max Bruch – Olivier Messiaen, Ernest Bloch – Franz Joseph Haydn. Orchestrazione per violoncello solista e Orchestra d’Archi di Mariano Dapor. Al violoncello Mariano Dapor. Direttore Stefano Teani.

Programma:

MAX BRUCH

Kol Nidrei, Op. 47 per Violoncello e orchestra d’archi

OLIVIER MESSIAEN

Louange à l’Eternité de Jésus ( Quinto brano dal Quatuor pour la fin du temps )

Orchestrazione per Violoncello solista e Orchestra d’Archi di Mariano Dapor

ERNEST BLOCH

Prayer ( da Jewish Life N° 1 )

Orchestrazione per Violoncello solista e Orchestra d’Archi di Mariano Dapor

FRANZ JOSEPH HAYDN

SINFONIA N. 49 in Fa Minore (La Passione)

1) Adagio

2) Allegro di molto

3) Minuetto. Trio

4) Finale (Presto)

Di seguito il link per assistere al concerto: https://bit.ly/3oOf0kM