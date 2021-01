Giornata della Memoria, all’istituto Ruffini di Imperia un convegno per non dimenticare

Imperia. In occasione della Giornata della Memoria si intende proporre una riflessione sulla presenza ebraica nel territorio ligure nel periodo compreso tra il XVI secolo e il tragico epilogo della Shoah attraverso un convegno organizzato presso l’istituto

superiore Ruffini di Imperia al quale parteciperanno illustri storici dell’economia, della società e dell’agricoltura.

Dopo il saluto e l’introduzione del rabbino della Slovenia Ariel Haddad, prenderanno la parola Andrea Zappia, Andrea Zanini e Alessandro Carassale, tutti dell’Università di Genova, e Paolo Veziano, dell’Istituto Storico della Resistenza di Imperia; chiuderà i lavori Claudio Littardi, del Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo.

Gli interventi verteranno sulla progressiva attestazione di insediamenti giudaici nei principali centri litoranei, sul ruolo sociale e finanziario delle comunità genovese, e sull’attivazione di circuiti commerciali su larga scala (legati soprattutto all’acquisto di

cedri e palme per il rituale di Sukkoth), che talvolta dipendevano dalla “discesa” in Riviera di molti askenaziti. Relativamente all’epoca contemporanea, verranno descritte sia grandi e piccole storie di disperata condizione degli ebrei nell’Imperiese in conseguenza dei provvedimenti discriminatori del 1938, sia la stagione del terrore e dei rastrellamenti nazifascisti nello stesso contesto durante il secondo conflitto mondiale.

In conclusione, si vuole offrire una prospettiva di lungo periodo, in larga parte inedita, delle complesse vicende che vedono protagonisti gli ebrei nello spazio ligure declinandole sotto le varie valenze economiche, sociali, culturali e politiche.

Il convegno sarà in diretta Youtube, ma a circuito chiuso, per gli studenti delle classi 4 e 5 dell’Istituto Ruffini, ma la registrazione sarà poi visibile sullo stesso canale tra qualche giorno. Una nuova occasione di riflessione e approfondimento storico con un occhio al nostro territorio.