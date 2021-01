“Giornata della Memoria” a Sanremo, le celebrazioni

Sanremo. Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, domani (mercoledì 27 gennaio), Palazzo Bellevue aderisce alle celebrazioni per la “Giornata della Memoria” con il tradizionale omaggio che prevede la posa di una composizione floreale fregiata dal Tricolore alla lapide in corso Mombello in ricordo degli IMI internati nei lager nazisti (ore 9.30). Alla cerimonia sarà presente il gonfalone civico con agenti in alta uniforme. Interverranno il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore alla cultura Silvana Ormea.

Il vicesindaco Costanza Pireri, invece, domani, alle 10.30, parteciperà alla commemorazione della sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento” al cimitero di Valle Armea dove verranno commemorati i sanremesi vittime della Shoah, i cui nomi sono riportati sulla lapide sita nel cimitero di Valle Armea.