Forti piogge in val Roja, cresce il livello del fiume a Ventimiglia

Ventimiglia. Le forti piogge che continuano a cadere in val Roja stanno facendo innalzare il livello dell’omonimo fiume. Se in serata non dovesse smettere i piovere, l’acqua raccolta dal fiume arriverà direttamente a Ventimiglia in quanto, stando a quanto si apprende, la diga francese non è operante.

Questo il motivo per cui l’amministrazione comunale, anche senza un’allerta diramata da Arpal, ha voluto informare la popolazione di un possibile ulteriore innalzamento del livello del fiume Roja. Sono stati informati sia la Protezione Civile Regionale che la Prefettura. Non si ipotizzano pericoli di esondazione del Roja, ma la situazione verrà costantemente monitorata a scopo precauzionale.