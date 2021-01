Figuranti al Festival, Mulè (Fi): «Danno enorme alla città di Sanremo e alla Liguria»

Sanremo. «Sarà dunque le “monadi” il primo gruppo che si esibirà quest’anno al Festival di Sanremo, converrà riderci su dopo la notizia del “bando di reclutamento” diffuso dalla Rai per arruolare il pubblico di figuranti presenti in platea all’Ariston per evitare il cosiddetto effetto monade.

Più che l’effetto monade, al Festival di Sanremo quest’anno rischia di andare in onda un clamoroso effetto ridicolo. Di certo il festival dei figuranti produrrà un danno enorme alla città di Sanremo e alla Liguria. Ma di questo non sembra interessarsene nessuno. Lo faremo noi di Forza Italia già domani in commissione di vigilanza Rai con il direttore di Raiuno Stefano Coletta e successivamente con l’ad Fabrizio Salini». Così, in una nota, il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Vigilanza Rai, Giorgio Mulé.