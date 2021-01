Festival, raddoppio ferroviario e turismo. Il punto con l’assessore regionale Gianni Berrino

Sanremo. L’assessore ai Trasporti, Turismo e Lavoro di Regione Liguria Gianni Berrino, ospite dei nostri studi parla del Festival di Sanremo, di trasporto pubblico in correlazione col rientro, sia pure parziale, degli studenti in classe e di grandi opere viabilistiche che potrebbero concretizzarsi nella Liguria di ponente grazie al Recovery Fund e di turismo.

«E’ vero che le polemiche sono il sale del Festival -dice Berrino – ma quest’anno la polemica è salita di livello e rischia di cancellarlo. Per la nostra città, ma non solo per la nostra Regione e il nostro Paese il Festival è una occasione di un valore assoluto in chiave musicale e turistica. Ed è per questo che secondo me bisogna fare in modo di salvarlo. Per la nostra provincia vale migliaia e migliaia di presenze anche se quest’anno bisogna fare i conti con la partita sanitaria. Se si fa deve essere fatto bisognerà che si svolga in assoluta sicurezza per gli artisti, gli addetti ai lavori e i sanremesi. Se si dimostrerà che è possibile fare un Festival in sicurezza, dovrà essere un volano per le riaperture, pensando a un protocollo che consenta una graduale riapertura dei cinema e dei teatri che da mesi sono chiusi».

Berrino parla anche delle possibilità che ci sono di veder realizzate opere viabilistiche importanti che riguardano il Ponente.